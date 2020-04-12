شكرا لقرائتكم خبر عن "س" و "ج".. كيف تحصل على القرض السريع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان جهاز تنمية المشروعات عن تنفيذ مبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة ( خاصة الصناعية و كثيفة العمالة ) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة، يقدم الخليج 365 أهم الأسئلة وإجاباتها حول القرض وآليات الصرف ومواعيده.

ما هو القرض السريع من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة؟

هو تمويل يتيحه الجهاز لكن بصورة سريعة يهدف إلى ضمان استمرارية المشروعات كثيفة العمالة ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل و الانتاج لحين تتخطى أزمة كورونا.

ما هي أعلى قيمة لقرض جهاز المشروعات الصغيرة

جهاز المشروعات يتيح تمويل يصل إلى مليون جنيه لبعض المشروعات الصناعية.

ما هو المبلغ الذى خصصه جهاز المشروعات للقرض السريع؟

أتاح جهاز المشروعات تمويلا يصل إلى مليار جنيه من ميزانيته لتنفيذ هذه المبادرة.

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ما هي الفائدة المقررة على القرض السريع ومدته الزمنية؟

سيتم توفيره القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط و فائدة ميسرة، وتبعا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، بحد أقصى سنة.

كم المدة التي يتطلبها الموافقة على القرض السريع من الجهاز؟

وجهت الدكتور ة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات، باتخاذ القرار بشأن الطلبات المقدمة على القروض في غضون 72 ساعة فقط.

كيف يستفيد أصحاب المشروعات من قروض الجهاز؟

من يرغب الاستفادة من القرض السريع عليه الاتصال بخدمة عملاء الجهاز علي (16733) أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.

ما هو الهدف من القرض السريع ؟

مواجهة تأثير فيروس كورونا على المشروعات الصغيرة وأثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير اجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلي الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات، وتوفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني، والمحافظة علي فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.