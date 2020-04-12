شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي بمنطقة مقاومة قوية – تحليل صباحي – 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب متواضعة بلغت نسبتها 0.10% بما يعادل 6.90 نقطة، ليظل المؤشر متوقفاً عند مستوى المقاومة القوي 7,000.00، في ظل بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 6,569.39، وذلك طيلة ثبات مستوى المقاومة 7,000.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6,731.47 ومستوى المقاومة 7,200.00.
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عدد أسهم الشركات الرابحة
88
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عدد أسهم الشركات الخاسرة
94
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عدد أسهم الشركات الثابتة
12
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عدد أسهم الشركات المتداولة
195
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