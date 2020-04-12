أسمنت نجران يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 12-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم أسمنت نجران (3002) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليعيد السهم بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة 10.14، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرارا لضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب قوية في آخر جلساته بلغت نسبتها 5.49% بما يعادل 0.51 نقطة، كما يتأثر السهم بكسره لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة ثبات مستوى المقاومة 10.14، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 9.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.25 ومستوى المقاومة 10.00.
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