الراجحي يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 12-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الراجحي (1120) على عدم تغيير في جلسة تداولات هادئة، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم. Advertisements لهذا تستمر توقعاتنا السلبية بترجيح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 56.80، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 51.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 52.00 ومستوى المقاومة 56.80.

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