شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يغلق على ارتفاع متواضع – تحليل صباحي – 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم سيرا (1810) على ارتفاع طفيف في آخر جلساته، وذلك في ظل محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.29% بما يعادل 0.18 نقطة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، إلا أننا نرى تراجع أحجام التداول، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.02، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.12. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 15.00.

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