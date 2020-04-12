الجزيرة يصعد وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 12-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الجزيرة (1020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليحقق مكاسب متواضعة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.49% بما يعادل 0.06 نقطة، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط مع تداولاته بمحاذاة خط ميل.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 12.48، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 11.44.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.44 ومستوى المقاومة 12.48.
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