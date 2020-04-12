شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت المدينة يقلص من مكاسبه – تحليل صباحي – 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أسمنت المدينة (3003) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 13.78، ليرتد منه انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه، ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.31% بما يعادل 0.04 نقطة، ليظل السهم مستقراً عند مستوى المقاومة المهم 13.26، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.26، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 11.00 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.40 ومستوى المقاومة 14.00.