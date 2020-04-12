شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 14.82، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -3.55% بما يعادل -0.52 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 14.82، ليستهدف مستوى الدعم 13.08.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.28 ومستوى المقاومة 14.82.