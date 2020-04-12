شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان (4300) للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت -0.93% بما يعادل -0.08 نقطة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.84، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.97.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.20 ومستوى المقاومة 8.84.
كانت هذه تفاصيل خبر دار الأركان وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 12-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.