شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم دار الأركان (4300) للجلسة الثانية على التوالي، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت -0.93% بما يعادل -0.08 نقطة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.84، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7.97.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.20 ومستوى المقاومة 8.84.