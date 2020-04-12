أسمنت حائل يعاود ارتفاعه الحذر – تحليل صباحي – 12-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت حائل (3001) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حذرة بلغت نسبتها 3.96% بما يعادل 0.40 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط بالمدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها.
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم من جديد بتداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.10، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 9.72.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.72 ومستوى المقاومة 11.10.
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