شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يرتفع وهو محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت الجوف (3091) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.36% بما يعادل 0.11 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.85، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.92 ومستوى المقاومة 8.60.