شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف يرتفع وهو محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت الجوف (3091) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.36% بما يعادل 0.11 نقطة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.85، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7.92.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.92 ومستوى المقاومة 8.60.
كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت الجوف يرتفع وهو محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 12-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.