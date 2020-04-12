شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتعليم يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الوطنية للتعليم (4291) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على استعادة تعافيه والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.16% بما يعادل -0.05 نقطة، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى معاودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 28.55، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 34.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 29.00 ومستوى المقاومة 32.60.