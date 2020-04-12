شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لشم النسيم.. مصر استوردت بـ10 ملايين دولار رنجة في يناير الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة تفصلنا عن موعد أعياد شم النسيم، والذي يشهد استعدادات غير مسبوقة من جانب المواطنين للاحتفال والخروج إلى الحدائق والمتنزهات، وتعتبر الرنجة والأسماك من أبرز العادات والتقاليد التي ترتبط باحتفالات شم النسيم كل عام، ولكن في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد حاليا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، هل ستبقى مظاهر الاحتفال بالرنجة والفسيخ أم لا؟.

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الأرقام الرسمية للواردات تظهر أن مصر استوردت أسماك رنجة بقيمة إجمالية بلغت نحو 10 ملايين و204 ألف دولار، في شهر يناير الماضي فقط، توازى 136 مليون جنيه "16 جنيه متوسط سعر الدولار"، مقابل 7 ملايين و236 ألف دولار في نفس الشهر من العام 2019، أي "115 مليون جنيه"، بزيادة بلغت نحو مليوني و739 ألف دولار، توازى "43 مليون جنيه".

وضمت قائمة الواردات من المأكولات البحرية أيضا، الروبيان وقريدس " جمبرى"، بقيمة بلغت نحو 7 ملايين و452 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 14 مليون و770 ألف دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 7 ملايين دولار، كما تراجع إجمالي الواردات من التونة المحضرة في نفس الشهر، حيث بلغت وارداتها نحو 12 مليون دولار، مقابل 15 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 3 ملايين دولار.