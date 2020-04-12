شكرا لقرائتكم خبر عن شركة النحاس : خفض سعر الغاز يقلل التكلفة بنحو 300 ألف جنيه شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد الوهاب رئيس النقابة وعضو مجلس إدارة شركة النحاس المصرية ، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، أن خفض سعر الغاز من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية إلى 3 دولارات سيخفض تكاليف الشركة الشهرية بنحو 300 ألف جنيه .

أضاف محمد عبد الوهاب ل" الخليج 365 " أن الشركة تعانى نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة سواء الكهرباء أو الغاز ، لافتا أن الغاز يضيف فوائد على الشركة مما يضطرها لدفع شهريا 300 ألف جنيه فوائد للغاز وهو يضيف عبئا كبيرا ايضا عليها، لافتًا ألى ان الحكومة مؤخرا خفضت سعر الغاز لبعض الشركات ل4.5 دولار للمليون وحدة حرارية لكن شركتنا وشركات قطاع الأعمال العام لم تستفد من هذا القرار ، وبالتالى نأمل أن يتم خفض الغاز وربطه بعد ذلك بالسعر العالمى للغاز ، لانه سيزيد من تنافسية المنتجات من خلال تقليل تكلفتها بشكل كبير ، وبالتالى سيساهم فى تحول الشركة من الخسارة إلى الربحية .

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وتعانى شركة النحاس المصرية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية من تراجع فى المؤشرات المالية حيث حققت 646 مليون جنيه إيرادات العام المالى 208-2019 وبلغت الخسائر السنوية 130.3 مليون جنيه مقارنة بـ 112 مليون العام المالى 2017-2018، بيمنا كان المقدر خلال العام المالى الماضى تحقيق فقط 8 ملايين جنيه خسائر سنوية.