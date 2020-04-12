شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الحاصلات تطالب بوقف تصدير الفاصوليا البيضاء بعد ارتفاع سعر الطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبور فرج نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية والبقوليات بالغرفة التجارية بالقاهرة، ارتفاع سعر طن الفاصوليا البيضاء من 16.5 ألف جنيه للطن إلى 21.5 ألف جنيه بعد سماح وزارة التجارة بتصديرها واستثناءها من حظر التصدير المفروض على البقوليات 3 أشهر.

وقال فرج لـ"الخليج 365"، إن شعبة الحاصلات طالبت باستثناء العقود المتفق عليها للتصدير فقط وليس فتح باب تصديرها، مشيرا إلى أهمية مراجعة وزارة التجارة قرارها بالسماح بتصدير الفاصوليا البيضاء وضرورة قصر الموافقة على التصدير على العقود القديمة الموقعة قبل صدور قرار حظر التصدير 3 أشهر.

وتابع عبور فرج، أن بعض مصدرى الفاصوليا البيضاء ابرموا عقود جديدة مما رفع الطلب على الفاصوليا ومن ثم حدوث ارتفاعات في أسعارها، برغم تعهدات بعدم ابرام عقود جديدة، عقب تصدير العقود المتفق عليها سابقا.

وأكد نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، أهمية عودة قرار وزارة التجارة بوقف تصدير البقوليات 3 أشهر بما فيها الفاصوليا البيضاء، لإنقاذ الأسواق من الارتفاعات المتتالية لها في السوق الداخلى.

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وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر اعتباراً من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية ، ويأتى هذا القرار فى اطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التى أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية ، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قررت استثناء الفاصوليا البيضاء والحمص المعلب والفول الأخضر المجمد من القرار الوزارى الصادر مؤخرا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، لتوفير احتياجات السوق الداخلي.

ووفق تعديلات القرار رقم 194 لسنة 2020 بشأن وقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة 3 أشهر، فإنه يجرى استثناء هذه الأصناف، وتم مخاطبة الرقابة على الصادرات والواردات لتطبيق الاستثناء.