شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالصناعات الهندسية يطالب البنوك بتمويل أوامر شراء المواد الخام للمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس يسرى قطب عضو غرفة الصناعات الهندسية ورئيس شركة يونيفيرسال، بضرورة ، صرف المساندة التصديرية المتأخرة، وكذلك ضرورة قيام البنوك بتمويل أوامر شراء المواد الخام والآلات للمصانع في الفترة المقبلة من أجل دعم رأس المال لدى المصانع والذى قد يشهد تضرر جراء جائحة كورونا.

وأضاف قطب، أن تنمية الصادرات إلى أفريقيا يحتاج العمل على شقين الأول، هو تفعيل الاتفاقات التجارية مع القارة السمراء، من أجل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والشق الثانى سرعة صرف المساندة التصديرية المتأخرة، وكذلك تقديم الدعم المصرفي للمصانع من خلال البنوك المختلفة.

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وقال عضو الصناعات الهندسية، إن الفرصة أصبحت مواتية للصناعة المصرية حاليا للتواجد بقوة في أفريقيا، خاصة مع الأزمة التي تعانى منها أوروبا حاليا، إضافة إلى بعض العوائق التي تواجه المنتجات التركية، لذلك الفرصة ملائمة للصناعة المصرية، لكن لابد من الوقوف بقوة لدعم الصناعات المختلفة.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بصرف مستحقات المصدرين المتأخرة سريعا بنحو 30% منها ما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وهو ما يدعم قطاع كبير من الشركات خاصة من الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأصدر البنك المركزى قرار بخفض الفائدة 3% كما أعلنت الحكومة إتاحة 100 مليار جنيه لمواجهة انتشار، وهذا القرار يدعم توجه الشركات التي تسعي إلي التوسعات الاستثمارية الجديدة خاصة أن الفائدة بوضعها القديم كان غير محفز للاقتراض بهدف زيادة النشاط الاستثماري، وكذلك ازالة الشركات والافراد من القوائم السلبية كلها محفزات للانشطة المختلفة فى ظل التعثر فى النشاط الاقتصادى، بحسب خبراء الاقتصاد