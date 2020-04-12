شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بفجوة سعرية خلال تداولات الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 4910 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 2000 نقطة، في ظل ارتفاع كمية التداول، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 4500 نقطة كمستوى أول ثم 4000 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5100 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4,753 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 4,971 نقطة
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