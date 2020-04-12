شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب الأربعاء -تحليل صباحي- 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 8989 نقطة نهاية تداولات الخميس الماضي، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 8800نقطة، الذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأعلى لمستويات قد تصل الى 9600 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 8700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,928 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 9,048 نقطة