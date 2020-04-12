شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج (GBK) يسجل أدني مستوى في ثلاثة أسابيع -تحليل صباحي- 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق الخميس الماضي عند مستوى 193 فلس، مسجلا بذلك أدني مستوى له في ثلاثة اسابيع، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وبالتزامن مع تداول مؤشر ماكد اسفل خط الصفر، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من التراجع لمستويات قد تصل الى 180 فلس كمستوى أول ثم 150 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 210 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 188.0 بينما مستوى المقاومة هو 198.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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