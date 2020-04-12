شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 458 فلس، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يعمق خسائره في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 410 فلس مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 490 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 445.0 بينما مستوى المقاومة هو 460.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط