شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى للتسويق المحلي للوقود (OULAFUEL) يسجل انخفاض تاريخي -تحليل صباحي- 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 96 فلس، وهو أدني مستوى يحققه السهم منذ بداية تداوله، وذلك بعدما فشل في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الجلسة، حيث سجل ارتفاع بلغ 100 فلس، والذي يقابل مستوى المقاومة الحالي، وهو ما قد يضغط على السهم لأسفل مرة أخرى لمستوى الدعم 90 ثم 80 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 102 فلس

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 93 بينما مستوى المقاومة هو 97.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط