شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة العربية العقارية (ARABREC) يتجه لأسفل -تحليل صباحي- 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث أنهى تداولات الخميس عند 21٫80 فلس منخفضا،ليعود بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 21 فلس كمستوى أول ثم 15 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 25 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.4 بينما مستوى المقاومة هو 22.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط