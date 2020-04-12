شكرا لقرائتكم خبر عن بنك برقان (BURG) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 190 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 185 فلس، وهو الهدف السعري الذي اشرنا اليه سابقا، وفي حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 150 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 187.3 بينما مستوى المقاومة هو 193.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط