بيتك (KFH) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 12-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يعاني من الضغوط السلبية في الأجل القصير، حيث أنهى جلسة الخميس الماضي منخفضا عند مستوى 607 فلس، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، كما أنهى السهم تداولات الجلسة اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشير الى ان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 510 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 670 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 593.3 بينما مستوى المقاومة هو 620.3 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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