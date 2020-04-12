شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات الخميس الماضي عند أدني مستوى له خلال الجلسة وهو 450 فلس، وهو ما يعد إشارة سلبية، وذلك على خلفية ملامسته لخط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة ضغطت على السهم ليخترق متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك فنحن ننتظر مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم 430 ثم 390 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 465 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 447.0 بينما مستوى المقاومة هو 456.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط