شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 560 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 470 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 535 بينما مستوى المقاومة هو 580 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة المباني (MABANEE) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 12-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.