شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المباني (MABANEE) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال تداولات اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 560 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 470 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 650 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 535 بينما مستوى المقاومة هو 580 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط