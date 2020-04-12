شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK)يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم الخيمس الماضي ليغلق عند مستوى 4٫19 ريال وهو أدني مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين في الأجل القصير، وذلك على خلفية اقتراب السهم من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل الى 3٫80 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4٫40 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.13 ريال وبين مستوى المقاومة هو 4.25 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط