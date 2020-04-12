شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 12-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما توقعنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق الخميس ا لماضي عند مستوى 8٫377 ريال، مقتربا بذلك من خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، كما يقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 7٫90 ريال كمستوى أول في عملية جني ارباح، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.25 وبين مستوى المقاومة هو 8.41 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط