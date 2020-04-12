شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالصناعات الكيماوية: الغاز يمثل 75% من التكاليف وخفضه لـ3 دولارات يزيد الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عصام خضرى، عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية كيما ،التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الغاز يمثل ما بين 70% إلى 75% من تكاليف الانتاج فى صناعة السماد ولا سيما إنه يستخدم كمادة خام ، بجانب استخدامه كطاقة أيضا.

وأشار خضرى لـ"الخليج 365" أن الشركة تحصل على الغاز بسعر عالى يصل لنحو 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلي كثيرا من السعر العالمى ،ومن السعر الذى تحصل الشركات فى مختلف الدول عليه ، مشيرا أن هذا الأمر يضعف من تنافسية منتجات الشركة ، كما يقلل من ايرادات وأرباح الشركة .

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وأوضح أن خفض سعر الغاز بشكل مناسب سيساهم فى تقليل فترة سداد القروض الملتزمة بها الشركة والتى تم استخدامها لتطوير مصنع كيما 2 ، وبالتالى فإن الحاجة ملحة للغاية لخفض سعر الغاز سواء الذى يستخدم كخام أو فى الغلايات ووحدات المعالجة الأولية كوقود وفى عمليات التسخين للوصول لحرارة تصل ل700 درجة لتكسير الغاز نفسه .

وحول قرار الحكومة بخفض سعر الغاز مؤخرا ، أوضح المهندس عصام خضرى ، انه قرار يخدم الصناعة لكنه لم ينعكس على شركة كيما ، لأن الحكومة خفضت الغاز ل4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى حين إننا نحصل عليه بنفس السعر ، أي إننا لم نستفد منه بشكل مباشر ، لافتا إلى أهمية مراعاة الصناعة الوطنية لخفض الغاز وربطه بالسعر العالمى ، ولا سيما إننا نمتلك فائضا منه حاليا عكس السنوات الماضية والتى كانت الحكومة تستورده من الخارج .