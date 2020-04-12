شكرا لقرائتكم خبر عن لولو السعودية تقدم مليون ريال لحملة «برا بمكة» والان نبدء بالتفاصيل

قدم رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية يوسف علي مبلغ مليون ريال لحملة «برا بمكة» التي تم إطلاقها من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، وأمير منطقة مكة المكرمة، والتي تهدف لمساعدة العوائل وأصحاب المشروعات الصغيرة الذين تأثروا بشكل سلبي بسبب جائحة كورونا. يذكر أنه، ومع ازدياد معاناة الناس في مختلف أنحاء العالم من تفشي فيروس كورونا الجديد، برزت إلى سطح الأحداث أسماء أثرياء تبرعوا بجزء من ثرواتهم لإيجاد لقاح لكورونا والحيلولة دون انتشاره وحصد أرواح الآلاف من البشر، وهم بهذا الفعل إنما يمثلون نماذج مضيئة وقدوة للأثرياء ورجال المال والأعمال والتجار ليحذوا حذوهم في هذا المجال الخيري وخدمة للإنسانية.

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