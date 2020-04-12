شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي متفائل بتعليق سداد ديون الدول الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إنه واثق من إحراز تقدم بشأن دعوته المشتركة مع صندوق النقد الدولي لتعليق مؤقت في سداد الدول الأكثر فقرًا في العالم لديونها الثنائية الرسمية.

وأضاف مالباس أن هذا الاقتراح سيناقشه هذا الأسبوع المسؤولون الماليون من كل من مجموعة السبع ومجموعة العشرين، وتوقع حصوله على «موافقة واسعة» من قبل لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تضم 25 عضوًا. وقال في منشور على «لينكد إن» إن «فقراء العالم يتطلعون لأن يظهر المجتمع الدولي قيادة حاسمة بشأن تخفيف الديون، وأنا واثق من إحراز تقدم».

وأصدر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في البداية دعوتهما لتخفيف أعباء الديون في 25 مارس آذار.

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وحصلت المبادرة على تأييد خلال الأسبوع المنصرم، بما في ذلك من معهد التمويل الدولي وهي جماعة تمثل أكثر من 450 بنكًا عالميًا وصناديق تحوط ومؤسسات مالية أخرى.

ويدعو الاقتراح الصين والدائنين الكبار الآخرين إلى تعليق دفع دول مؤسسة التنمية الدولية الديون ابتداء من أول مايو وتخصيص موارد لها للتصدي لجائحة كورونا.

وتضم دول المؤسسة ربع سكان العالم وثلثي سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع.