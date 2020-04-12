شكرا لقرائتكم خبر عن 3.8 % ارتفاعا في مؤشر الأسهم خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

فيما يتوقع مواصلة السوق مكاسبها بعد التوصل لاتفاق تاريخي في أوبك بلس لخفض الإنتاج، أنهت سوق الأسهم «تاسي» تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع، وصعد المؤشر القياسي بالبورصة السعودية ، مع ارتفاع سهم الشركة السعودية للكهرباء 3.6%، وحقق المؤشر ارتفاعا قدره 3.8% خلال الأسبوع.

وكان سهم أرامكو أنهى تداولاته يوم الخميس على ارتفاع نسبته 0.16% وأغلق عند 32.05 ريال، ليتجاوز بذلك سعر الطرح البالغ 32 ريالا. وحقق السهم ارتفاعا خلال تداولات الأسبوع قدره 1.3%.

وفي أبوظبي، صعد المؤشر 6.4%، لتصل المكاسب الأسبوعية إلى أكثر من 9% وتصبح الأعلى بالنسبة المئوية منذ ديسمبر 2009. وقفز سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 11.2% بينما أغلق سهم اتصالات على ارتفاع بنسبة 5.6%.

وقالت مصادر إن أبوظبي باعت الأربعاء، سندات بقيمة 7 مليارات دولار، وذلك بعد أن باعت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار يوم الثلاثاء، إذ تسعى دول الخليج إلى سيولة إضافية في ظل انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

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وتقدم مؤشر أسهم دبي الرئيسي 3.6%، ليوقف سلسلة خسائر استمرت ستة أسابيع متتالية. وأنهى المؤشر هذا الأسبوع مرتفعا بأكثر من 6%، مسجلا أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ فبراير 2016.

وقفز سهم بنك الإمارات دبي الوطني 7.7%، بينما صعد سهم بنك دبي الإسلامي 3.6%، لكن المؤشر القطري تراجع 0.5%، متأثرا بهبوط سهم مسيعيد للبتروكيماويات 6.4%.

وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 2.2%. وقفز سهم البنك التجاري الدولي 4.2%، فيما صعد سهم جهينة للصناعات الغذائية 8.1%.