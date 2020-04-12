سلطان بن هدة: لن نتهاون في حماية أسواق الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، كمية من المعقمات المغشوشة في عدد من منافذ البيع تحمل العلامة التجارية air freshener وذلك خلال حملاتها الرقابية الدورية على منافذ البيع من أجل التأكد من سلامة الأسواق، حيث تم تداول المنتجات على أنها مطهرات في حين أنه تبين أنها معطرات جو عندما تمت إزالة الملصق منها. وتمت مصادرة البضاعة المغشوشة وسحبها من السوق من قبل الضباط التجاريين، حيث إنها تضر بالصحة العامة للأفراد في المجتمع.

ونوهت الدائرة أنه سيتم ردع كافة المستغلين والمتجاوزين في الفترة الحالية ووضع حد للتجار المخالفين، وصد عمليات الاستغلال ومنع الممارسات الخاطئة في الإمارة على ضوء انتشار فيروس كورونا. وستتم مخالفة غير الملتزمين بوضع غرامات مالية طائلة وتحميلهم الجزاءات القانونية المطلوبة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة إذا لزم الأمر.

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وأشار سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس الدائرة، إلى أنها لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية في وقت هم بحاجة إلى هذا المنتج وسط الظروف الراهنة على حساب الآخرين وسلامتهم، مشيراً إلى أن الدائرة ستواصل القيام بدورها لحماية المجتمع من الذين يحاولون إيقاع الضرر بأفراده وتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.

ومن جهته أكد سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة مواصلة الزيارات الميدانية على منافذ البيع للعمل على صد عمليات الاستغلال من خلال التلاعب بالمنتجات وتزوريها، فضلاً عن توجيه النصائح وإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين، وضمان حماية المستهلك من المنتجات المغشوشة أو أي تجاوزات في عملية البيع.

كما دعا جميع المستهلكين في حال وجود أي مخالفة للاتصال بالدائرة عبر القنوات المتعددة الخاصة بها.