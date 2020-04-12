«جولدمان ساكس» يتوقع هبوط مبيعات السيارات في أمريكا 30%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيما يستعد قطاع السيارات في الولايات الولايات المتحدة لأكبر ضربة منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008. يتوقع مصنعو السيارات اليابانية تأثيراً مكلفاً نظراً إلى اعتماد عوائدهم على السوق الأمريكي ثاني أكبر سوق للسيارات في العالم، ويترقب المستثمرون تقارير مبيعات السيارات في الولايات المتحدة المتوقع إصدارها هذا الأسبوع على أمل أن يتمكنوا من قياس مدى الأثر السلبي لفيروس كورونا في القطاع.

بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس قام بخفض توقعاته للأرباح التشغيلية لسبعة مصنعي سيارات يابانين بواقع 22% على خلفية تداعيات فيروس كورونا، كما توقع البنك هبوط مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بنسبة 30% في 2020، إلى 12 مليون مركبة.

وبحسب غولدمان ساكس فمن المتوقع أن تتراجع مبيعات السيارات عالمياً هذا العام بشكل لافت، حيث توقع تراجع مبيعات السيارات في أمريكا الشمالية بنسبة 18.6%، وفي أوروبا بنسبة 9.6 %، و 3% في اليابان.

ورجح البنك تعافي سوق مبيعات السيارات خلال العام 2021 بنسبة 25% وبنسبة 13% في العام 2022، أما في ما يتعلق بالجانب التمويلي فتوقع غولدمان ساكس ان يدر قطاع تمويل السيارات حوالي 25% من الأرباح التشغيلية لأكبر ثلاثة مصنعي سيارات يابانية (تويوتا وهوندا ونيسان) على الرغم من التوقعات بتأثر الأرباح التشغيلية للمصنعين اليابانين ونقص السيولة.