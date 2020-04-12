شكرا لقرائتكم خبر عن تداولات «الهامش» في سوق دبي تقفز 125% خلال أسبوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

نشطت تداولات المستثمرين في سوق دبي المالي باستخدام تسهيلات الهامش التي تمنحها شركات الوساطة للمستثمرين لتمويل نسبة من القيمة السوقية للأوراق المالية الممولة بالهامش، وذلك بضمان الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش أو أي ضمانات أخرى.

وارتفعت التداولات التي نفذها المستثمرون باستخدام تمويلات الهامش في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي (ما بين 5 و9 إبريل) 125% لتصل إلى 485.3 مليون بيعاً وشراءً، وذلك مقارنة مع 215.84 مليون خلال الأسبوع الذي سبقه ما بين 29 مارس حتى 2 إبريل.

وارتفعت كميات الأسهم المتداولة بالهامش 85% خلال الأسبوع لتصل إلى 691.3 مليون سهم، مقارنة مع 374.2 مليون سهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

سجلت إجمالي المشتريات في السوق باستخدام تسهيلات الهامش 137% إلى 257.2 مليون، مقارنة مع 108.55 مليون، وذلك في إشارة إلى تزايد عمليات الشراء بشكل عام بالسوق.

كما ارتفع إجمالي مبيعات الأسهم باستخدام تسهيلات الهامش 113% إلى 228 مليون سهم، مقارنة مع 107.3 مليون.

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وجاءت «أمانات القابضة» في صدارة الأكثر تداولاً باستخدام تسهيلات الهامش، بعدما سجلت 103.16 مليون موزعة ما بين مشتريات 51.88 مليون، ومبيعات 51.3 مليون.

وحل «بنك دبي الإسلامي» في المركز الثاني بعدما سجلت أسهم البنك تداولات بالهامش 88.05 مليون، منها 50 مليون كمشتريات خلال الأسبوع، و38.04 مليون كمبيعات.

وجاءت «إعمار العقارية» في المركز الثالث، حيث نفذ المستثمرون عمليات شراء وبيع باستخدام تسهيلات الهامش بنحو 69.37 مليون درهم. كما جاءت «الاتحاد العقارية» في المركز الرابع ب 47 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بنحو 40 مليون درهم.

تعززت تحركات المستثمرين في السوق وخاصة باستخدام تمويلات الهامش، بعدما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع بنسبة 6.2% عند مستوى 1830 نقطة، مستفيداً من الارتفاعات القوية للمؤشرات القطاعية في البنوك والعقار والنقل والاستثمار. وعلى صعيد السيولة الكلية، ارتفعت تداولات المستثمرين في سوق دبي المالي خلال جلسات الأسبوع (5-9 إبريل) بنسبة 41% إلى 1.26 مليار، وذلك مقارنة مع 898.4 مليون في الأسبوع الذي سبقه.

كما ارتفعت الكميات المتداولة من الأسهم بنسبة 27.66% إلى 1.23 مليار سهم، مقارنة مع 966.13 مليون سهم في الفترة المقابلة.

فكرة التداول بالهامش

تقوم فكرة التداول بالهامش على تمويل شركة الوساطة للعميل لشراء أوراق مالية مدرجة في السوق يتم تحديدها بالاتفاق، على أن يكون التمويل بنسبة معينة من القيمة السوقية لتلك الأوراق، وعلى أن تظل نسبة ملكية العميل في حدود آمنة بالنسبة للوسيط تسمى (هامش الصيانة)، ويكون حساب هذه النسبة بطريقة يومية حسب السعر السوقي للأوراق المالية والضمان الحقيقي لشركة الوساطة في هذا التمويل هو الأوراق المالية الموجودة في حساب التداول بالهامش والتي تعد مرهونة لصالحه، فضلاً عن أي ضمانات أخرى يقدمها العميل وتسمح بها الهيئة بشرط أن تكون هذه الضمانات إما أوراقاً مالية مدرجة بالسوق أو ضمانات مصرفية.