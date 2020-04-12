شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق التاريخي و«الحرص» الأمريكي في ميزان النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتفاق أم لا اتفاق على خفض إنتاج النفط في اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين؟ المراقبون يتساءلون هل تكفي كلمة تعاون بين الدول الكبرى أم أن البحث سيتواصل عن كلمة «اتفاق». ويشير المراقبون إلى أنه لا توجد آليات جاهزة لإعلان خفض المنتجين من خارج «أوبك بلس»، فدول «أوبك» والمنتجون من خارج المنظمة، تجمعهم اتفاقية تعاون، ولجنة لمراقبة الإنتاج، الأمر الذي لا ينطبق على الدول الأخرى.

حرص أمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحريص على حماية مصالح الشركات الأمريكية بالإبقاء على النفط في حدود «مقبولة» وألا تكون عند مستوياتها الراهنة (23 دولاراً لبرميل خام تكساس)، أكد يوم الجمعة أنّ الولايات المتحدة وافقت على مساعدة المكسيك للوفاء بالتزام خفض إنتاج النفط بموجب اتّفاق دولي لمواجهة انهيار الأسعار.

وقال ترامب إنّ «المكسيك ستُخفّض إنتاجها ب100 ألف برميل يوميًا، وهذا ما يعني أقلّ من الالتزام ب250 إلى 300 ألف برميل. نحن سنُغطّي هذا الفارق، وهم سيعوّضون علينا في وقت لاحق»، مضيفاً أن هذا الترتيب يستلزم خفض «بعض الانتاج الأمريكي» من النفط.

وفي ظل اتّفاق منظّمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، يجب على المكسيك أن تخفّض إنتاجها من النفط ب400 ألف برميل في اليوم.

وخلال مؤتمر صحفي، أشار ترامب الى أن الرئيس المكسيكي يواجه «بعض الصعوبات السياسية» بسبب اتّفاق أوبك.

وقال الرئيس الأمريكي «إنّها كمّية كبيرة بالنسبة إلى المكسيك، لكنّها صغيرة للولايات المتحدة باعتبارها أكبر منتج»، مضيفًا «لذا، وافقتُ على تحمّل القليل من خفض الإنتاج».

السؤال الآن، هو كيف ستكون آليات التنفيذ، كي تعتبر «أوبك» أن المكسيك جزء من الاتفاق، وبالتالي تفعيل الخطة المعلنة التي كانت تشترط موافقة المكسيك، خصوصاً أن مصادر «رويترز» قالت إن السعودية وغيرها من المنتجين لا يزالون يعارضون خطة مكسيكية لتخفيضات أقل مما طلبتها «أوبك بلس». 20 يوماً كافية لإيجاد الصيغة المناسبة، وفقاً لمراقبين. فالأول من أيار /مايو هو موعد بدء التخفيض.

اجتماع «العشرين»

على مستوى مجموعة العشرين، أكد وزراء الطاقة في دول المجموعة في بيان نشر أمس السبت بعد مفاوضات طويلة التزامهم بالتعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد و«اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفورية» لضمان استقرار أسواق النفط، وإن لم يشيروا إلى اتفاق على خفض لإنتاج الخام.

ويتضمن البيان الختامي الذي نشر في ختام اجتماع افتراضي نظمته السعودية، تعهدات بالتعاون في المستقبل في إطار مكافحة وباء كوفيد-19، وقال الوزراء: «نلتزم بضمان أن يَستمرّ قطاع الطاقة في تقديم مساهمةٍ كاملة وفعّالة للتغلّب على كوفيد-19 وتعزيز الانتعاش العالميّ اللاحق».

إجراءات فورية

وقال الوزراء في بيانهم «نحن ملتزمون بالعمل معا بروح من التضامن، بشأن إجراءات فوريّة وملموسة لمعالجة هذه المسائل خلال حالة الطوارئ الدوليّة غير المسبوقة».

وشدد وزراء الطاقة في بيانهم على التزامهم باتّخاذ كلّ الإجراءات الضرورية والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة.

وبسبب إجراءات العزل التي يخضع لها نصف سكان العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، يشهد الطلب على النفط تراجعاً كبيراً بينما تعاني الأسواق من فائض في العرض.

وعقد الوزراء اجتماعهم عبر الفيديو بعد أن أعلنت دول منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاؤها صباح الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق لخفض العرض العالمي بمقدار عشرة ملايين برميل يوميا في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو.

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وتم التوصل إلى هذا التفاهم في اجتماع للدول الكبرى المنتجة للنفط وبينها روسيا غير العضو في أوبك لكنها ثاني منتج عالمي وتقود شركاء الكارتل. لكن المكسيك وهي أيضاً ليست عضواً في أوبك، لم تعلن موافقتها على الاتفاق وهو أمر لا بد منه لإبرامه خلال الاجتماع. وقد رأت مكسيكو أن الجهد المطلوب منها (خفض بمقدار 400 ألف برميل يومياً) مبالغ فيه بالمقارنة مع دول أخرى.

اتفاق مكسيكو واشنطن

بعد ساعات، أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على خفض إنتاج المكسيك.

وأوضح أن المكسيك ستخفض مئة ألف برميل يومياً من إنتاجها والولايات المتحدة ستقوم بتخفيض 250 ألف برميل يومياً تضاف إلى تعهداتها السابقة، للتعويض عن حصة المكسيك.

وأكد الرئيس الأمريكي بعد ذلك أن الولايات المتحدة وافقت على مساعدة المكسيك على تنفيذ حصتها من الخفض. وقال ترامب «نوافق على خفض الإنتاج وهم يوافقون على أن يفعلوا شيئا ما للتعويض عن ذلك في المستقبل».

لكن هذا الاتفاق الأمريكي المكسيكي لم يسمح بالتوصل إلى قرار بخفض الإنتاج خلال مناقشات وزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين.

وفي هذا الإطار، صرح ممثل كندا في الاجتماع سيموس أوريغن وزير الموارد الطبيعية، بأن وزراء الطاقة «لم يناقشوا أرقاما». وقال في مؤتمر صحفي هاتفي إن «مناقشات اليوم تناولت حلاً متعدد الأطراف لتسوية مشكلة تقلب» الأسعار. وأضاف «لم نناقش أرقاماً، لم يكن الأمر يتعلق بأرقام».

وتابع «في هذه المرحلة كان الأمر يتعلق فعلياً بمناقشة سياسة والتزام جماعي لاستخدام كل الأدوات المتوفرة لتحسين الاستقرار»، موضحاً أنه «أنشأنا مجموعة عمل ستكلف تأمين عناصر منسقة للرد وتقدم تقريراً بشأنها». وقال إن هذه المجموعة ستجتمع «قريبا».

جهود دبلوماسية

بذلت جهود دبلوماسية حثيثة للتوصل إلى اتفاق. فقد بحث ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة «الجهود الأخيرة لمكافحة وباء كورونا المستجد وحماية الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية».

وفجر الجمعة، أفادت وكالة الأنباء السعودية بأن العاهل السعودي الملك سلمان، استعرض في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أهمية التعاون بين الدول المنتجة للنفط، بعد اجتماع مجموعة أوبك بلس. وشدد الزعماء على أهمية التعاون بين الدول المنتجة للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة ودعم النمو في الاقتصاد العالمي.

وخلال اجتماع مجموعة العشرين، دعا وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك نظراءه إلى العمل بروح من «الشراكة» و«التضامن»، كما ذكرت قناة تلفزيونية.

ودعا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان من جهته «جميع أعضاء مجموعة العشرين، بما في ذلك المكسيك، وكذلك الدول المدعوة، إلى اتخاذ تدابير مناسبة واستثنائية لإضفاء الاستقرار على أوضاع السوق».

وعبر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول عن أمله في أن يؤدي الاجتماع إلى «استقرار ضروري جدا في الأسواق النفطية».

وقال إن «التقلبات الكبيرة التي تلاحظ في الأسواق تضر بالاقتصاد العالمي في وقت لا يمكننا أن نسمح لأنفسنا بذلك».

ولتنظيم هذا الاجتماع، استأنفت الرياض وموسكو الحوار ووضعتا حداً لحرب الأسعار وحصص السوق، التي بدأتاها بعد المؤتمر الأخير الذي عقد في السادس من آذار/ مارس في فيينا.