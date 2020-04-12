شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أنواع للتأمين الأكثر عرضة لمخاطر "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

قالت «هيئة التأمين» إن أكثر أنواع ووثائق التأمين المرتبطة بمخاطر الإصابة بمرض «كورونا» هي وثائق التأمين الصحي ووثائق تأمين السفر ووثائق تأمين العمال ووثائق التأمين على الحياة. ودشنت «الهيئة» مؤخراً صفحة مستقلة في موقعها الإلكتروني تحت عنوان: «التأمين وتداعيات فيروس كورونا»؛ حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة المبادرات والتدابير والإجراءات التي اتخذتها «هيئة التأمين»؛ للمحافظة على السلامة والصحة وزيادة التوعية والتثقيف التأميني لحملة الوثائق والمستفيدين من التأمين والجمهور والمتعاملين والشركاء؛ للحد من انتشار هذا الفيروس.

وتؤدي «هيئة التأمين» دورها الرقابي والتنظيمي، بما يكفل تأمين الحماية لحقوق المؤمن لهم وللمستفيدين، وضمان التزام شركات التأمين والمهن المرتبطة به بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية في ظل تداعيات فيروس «كورونا» المستجد؛ حيث تعمل مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ لضمان توفير التأمين الصحي المناسب ووصول خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم.

كما اتخذت الهيئة كافة التدابير؛ لضمان استمرارية تقديم كافة الخدمات للمتعاملين من شركات ومهن مرتبطة بالتأمين وحملة الوثائق من خلال الخدمات الإلكترونية والذكية، كما تحرص الهيئة على جاهزية قطاع التأمين؛ لتوفير الخدمات التأمينية لكافة المستفيدين من التأمين.

ضغوط القطاع

يأتي ذلك في وقت يتعرض فيه قطاع التأمين لضغوط كبيرة، في الإمارات وعلى مستوى المنطقة عموماً، بسبب انتشار الوباء، والذي ترافق مع ضغوط تراجع أسعار النفط.

وأثار انخفاض أسعار النفط بشكل كبير في مارس/آذار 2020 مخاوف الأسواق المالية غير المستقرة المتأثرة أصلاً من الانتشار المتسارع لفيروس «كورونا» المستجد، وتأثرت أسعار النفط؛ بسبب ضعف الطلب على حد سواء وبسبب التباطؤ الاقتصادي المرتبط ب«كورونا» وزيادة العرض في السوق العالمي، وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى ما دون 30 دولاراً في منتصف مارس الفائت للمرة الأولى منذ عام 2016.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة «أي أم بيست A.M.Best» للتصنيفات الائتمانية؛ ظلت الأسعار متقلبة بعد تقارير مع مطلع إبريل/نيسان الجاري عن تقارب روسي سعودي لتخفيض حصص الإنتاج اليومية لمنظمة «أوبك بلس»، وهذا التذبذب في أسعار النفط في ظل انتشار «كورونا» سيؤثر في اقتصادات الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك أسواق التأمين، ولا سيما روسيا وأعضاء مجلس التعاون الخليجي.

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نمو ملحوظ

شهدت شركات التأمين في الدول المصدرة للنفط نمواً ملحوظاً في إجمالي عوائد الأقساط خلال العقود القليلة الماضية، نابعة من زيادة المخاطر القابلة للتأمين. وقد تم تعزيز هذه الإيرادات بدرجات متفاوتة من خلال استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في مشاريع الطاقة والبنية التحتية والتنمية الصناعية، إضافة إلى إدخال منتجات تأمينية إلزامية على غرار (المركبات والصحي والمسؤولية المدنية).

ومع ذلك، هناك قلق من أنه في ظل انخفاض أسعار النفط وزيادة عدم اليقين الاقتصادي، سيتباطأ الاستثمار بشكل كبير. وعلى هذا النحو، قد لا تكون شركات التأمين المحلية قادرة على المحافظة على نمو أقساطها عند المستويات التي كانت من قبل.

أضافت الوكالة: ستشعر أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين والكويت وعُمان والسعودية والإمارات بتأثير انخفاض أسعار النفط وتداعيات «COVID-19» المدفوع بالنشاط الاقتصادي على الاكتتاب والأصول.

خطط الإنفاق المالي

سيؤثر انخفاض أسعار النفط في خطط الإنفاق المالي للحكومات في المنطقة، والتي من المحتمل أن تترجم إلى تخفيضات في الإنفاق على البنية التحتية، وترتبط نسبة كبيرة من الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاريع البنية التحتية المدعومة من الحكومة التي تضعها الخطط الحكومية، ولا سيما عقود العقارات والهندسة.

وأشارت الوكالة إلى أن شركات التأمين المحلية في دول مجلس التعاون الخليجي في الأغلب ما يكون لديها ملفات تعريف وميزانيات عمومية تدعمها في الحصول على حصة صغيرة صافية من المخاطر الكبيرة في الممتلكات والهندسة. ومع ذلك، فقد استفادوا من عمولات داخلية قوية من شركات «إعادة التأمين» الإقليمية والعالمية التي تتحمل أغلب هذه المخاطر، وقد تم تعزيز الربحية في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس الماضية من قبل هذه الشركات. ونتيجة لذلك؛ يبدو أن التباطؤ في مخاطر التأمين على الطاقة والممتلكات والبناء الجديدة قد لا يؤثر في صافي قاعدة الأقساط المكتتبة لمعظم شركات التأمين المحلية، فمن المرجح أن تتدهور الربحية الفنية لها. وجمدت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي الإنفاق الحكومي عندما حدث انخفاض كبير في أسعار النفط، وقد أثر ذلك في الخطوط العليا لبعض شركات التأمين المحلية، وخاصة تلك التي لديها اكتتابات هندسية وبناء كبيرة.

مخاطر استثمارية

قالت «أي ام بيست»، إن شركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي أقل عرضة لمخاطر العملة من تلك الموجودة في الدول الأخرى المنتجة للنفط، مثل روسيا؛ حيث تميل عملات دول مجلس التعاون الخليجي إلى ربطها بالدولار، ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تتأثر المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بانخفاض النفط. إضافة إلى تقلبات السوق المالية المدفوعة ب COVID-19؛ حيث يتم ترجيحها نحو الأسهم والعقارات، وأظهرت الأسهم الخليجية على وجه الخصوص علاقة قوية تاريخياً مع أسعار النفط.