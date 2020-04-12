شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مجرّب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث عن مهنتك المفضلة:
يقول براين فيذرستونهاو، كبير مسؤولي المواهب في شركة «أوجيلفي جروب» إن مهنتك المفضلة تقع في منتصف تقاطع 3 أشياء هي الأمر الذي تتقنه، وما تحب أن تفعله والقيمة التي يضيفها هذا العمل للعالم. ويضيف أن ثلاثينات عمرك هي الوقت المناسب لاختبار الفرضيات، مثل ما إذا كنت ماهراً بما يكفي في مجال واحد لجعله مساراً مهنياً لك.
قلّص مدة النظر إلى الشاشة:
قضاء الكثير من الوقت وأنت تحدق بشاشات أجهزتك الرقمية، يسهم في إضعاف علاقاتك الشخصية. ووجدت الدراسات أن استخدامك الهاتف في الوقت الذي تقضي فيه وقتاً مع شخص آخر، يمكن أن يعوق التقارب.
وقد يتداخل الوقت الذي تقضيه في متابعة الشاشات، في قدرتك على قراءة المشاعر أو فهمها. لذلك قد يكون وضع حدود صحية لاستخدام التكنولوجيا فكرة جيدة.
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