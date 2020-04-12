شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لتعزيز قدرة المؤسسات في مواجهة الطوارئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال تقرير حديث ل «كي بي إم جي لوار جلف» إن التفشي السريع للفيروس التاجي كوفيد-19 يشكل تحدياً كبيراً على مستوى العالم، حيث لم يلحق الفيروس التاجي كوفيد-19 أضراراً جسيمة بالعنصر البشري فقط، بل امتد أثره ليلحق الضرر أيضاً بقطاع الأعمال التجارية، ومن المرجح استمرار هذا التأثير على نطاق واسع، وذلك نظراً لطبيعة هذه الجائحة المستجدة وترابط الاقتصاد العالمي بشكل متزايد، فإن ذلك يستلزم الدعوة إلى مراجعة الشركات والمؤسسات الاقتصادية لكافة الإجراءات من أجل زيادة المرونة والقدرة على الصمود في المستقبل.

وأكد التقرير أن الخطورة الناجمة عن هذه الجائحة تنعكس بشكل مباشر على علاقات الشركات بالمستهلكين، لا سيما الشركات والمؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم التي يرتكز نطاق العمل بها على إدارة السيولة، إذ إن الانخفاض العام في النشاط الاقتصادي يتضح في انخفاض الطلب العالمي على النفط، الذي شهد أكبر انخفاض له منذ سنة 2008، وبالتالي، فلا يمكن حتى للشركات الكبيرة تجنب هذه الآثار غير المسبوقة، وعلى الصعيد العالمي، تحرص الشركات القائمة في المناطق المتضررة من هذه الجائحة أو التي تربطها علاقات مباشرة بها على اتخاذ إجراءات فورية لتقييم مدى تعرضها لهذه الجائحة، بهدف دعم أصحاب المصلحة الرئيسيين والموظفين والعملاء بشكل مناسب.

وأضاف التقرير: بادرت الحكومات بتبني مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية لاحتواء هذا الفيروس الجائح؛ من بينها إغلاق أعمال التصنيع واتباع سياسات العمل من المنزل وحظر السفر ومراقبة الحدود في جميع أنحاء العالم. الأمر الذي قد يترتب عليه انخفاض الاستهلاك العالمي، ناهيك عن التأثير الكبير في التوقعات الاقتصادية.

بناء على ما سبق، تتطلع العديد من المنظمات إلى تعزيز أواصر التعاون مع الموردين الرئيسيين وذلك للحد من المخاطر الناجمة عن هذه الاضطرابات. من الجدير بالذكر في هذا الشأن إبراز دور العلاقات المؤسسية الدائمة ونماذج التشغيل المرنة في تعزيز مدى التأهب لمواجهة أي اضطراب.

وقال راجيف باترا؛ شريك ورئيس قسم إدارة المخاطر لدى «كي بي إم جي لوار جلف» إن بعض المطاعم اتخذت إجراءات لتخفيف حركة مرور العملاء، أبرزها التركيز على الوجبات الجاهزة للعملاء وتقديم صفقات وجبات الغذاء الخاصة بالشركات، وقد تساهم آثار هذا التحدي في تمكين المؤسسات من اكتشاف الفرص داخل نماذج التشغيل الحالية لديها.

إن المؤسسات التي تدرك مدى خطورة تعرضها للفيروس التاجي كوفيد - 19 ستتمكن من تشكيل سلسلة التوريد لديها على نحو أكثر مرونة يمكنها من مواجهة التهديدات والاضطرابات المستقبلية، على رأس قائمة الأولويات:

1- حماية الأفراد

الاستفادة من خبرات الموارد البشرية للحفاظ على السلامة البدنية والعقلية للموظفين؛ فضلاً عن توفير التوجيهات والإرشادات اللازمة للأفراد المتواجدين في المناطق المتضررة وإعادة تقييم خطط السفر على مستوى المؤسسة. تطبيق أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات فيما يتعلق باستقرار الموظفين والبيئة والمجتمع والاقتصاد، واتباع وسائل من شأنها دعم جهود الاستجابة. بالإضافة إلى ذلك، لابد من وضع خطة احتياطية لدعم الموظفين المتضررين والتي قد تشمل زيادة الأتمتة، ترتيبات العمل عن بُعد وغيرها من الموارد المرنة للتعامل مع هذه الفترة العصيبة.

2- تقييم مخاطر الموارد

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تشكيل فريق استجابة لتسهيل التدفق الحر للمعلومات الدقيقة فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين على نحو متناسق، والحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة وإبلاغ العملاء الذين قد يتأثرون من هذا الوضع.

تشكيل فريق للتركيز على تقييم سلسلة التوريد وإدارة المخاطر. يمكن أن تشمل مسؤوليات الفريق إعادة تشكيل تدفقات سلسلة التوريد على المستوى العالمي والإقليمي، حيثما يكون مناسباً، باستخدام وسائل بديلة للنقل وتبادل الأفضليات بحسب الاحتياجات والتكلفة والخدمة وتحليل سيناريوهات المخاطر.

مراجعة العقود مع العملاء والموردين الرئيسيين لفهم وتحديد المسؤوليات في حال قصور الأعمال، وتقييم سلسلة القيمة من حيث المخاطر الأخرى التي قد تزيد من التكاليف.

3- سلاسل التوريد الصغيرة

إن التركيز التاريخي على خفض التكاليف ضمن سلاسل التوريد ترتب عليه إنشاء شبكات عالمية كبيرة ومتكاملة لتحقيق وفورات الحجم من خلال الاستعانة بمصادر خارجية للاقتصاديات الناشئة، مدعومة بعقود طويلة الأجل.

إن ما تخلفه جائحة الفيروس التاجي كوفيد-19 من اضطرابات وتغيرات وزيادة التوترات التجارية يشجع المؤسسات على التساؤل عما إذا كان هذا هو أفضل نماذج التشغيل. بدلاً من ذلك، قد تستفيد العديد من المؤسسات من تحويل نموذج التشغيل الخاص بها إلى سلاسل توريد صغيرة.

4- إدارة رأس المال العامل

مراجعة التدفق النقدي وإدارة رأس المال العامل وتوقعات المخزون جنباً إلى جنب مع توقعات العرض والطلب. فهم كيفية تأثر الاستقرار المالي بالانخفاضات الإضافية والقيود المفروضة على سوق الأسهم للحصول على التمويل.

مراجعة تخطيط المبيعات والعمليات التشغيلية على مستوى المؤسسة، واستراتيجيات الأعمال المتكاملة لضمان مزامنة التخطيط التكتيكي والاستراتيجي للأعمال فيما بين كافة أقسام الأعمال. يمكن للشركات التي تنطوي على بيئة غنية بالبيانات الاستفادة من المهارات في عمليات الشراء والعمليات التشغيلية والبحث والتطوير، باستخدام نظم محاكاة متقدمة لتحديد ما يمكن التضحية به في سبيل تحقيق أفضل أداء.

5- التعاون مع الموردين

بالنسبة للشركات التي تفي الطلب الجماعي من العمليات التي تتخذ من الصين مقراً لها، لا يُعقل خروجها من السوق بشكل تام نظراً لحجم وجودة الأنظمة البيئية الحالية للموردين. ومع ذلك، يمكن استخدام هذا الوضع كمنصة، مع الوقت والاستثمار، لبناء منظومة قائمة على الثقة والشفافية من شأنها تعزيز أواصر العلاقات التعاونية مع الموردين الرئيسيين. من خلال وضع رؤية مشتركة لأهداف ودوافع وقيود الشراكات، يمكن تعزيز قدرة المؤسسة على مواجهة الطوارئ بشكل أفضل، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير المذكورة أعلاه، ربما يتيح فيروس كورونا للمنظمات والأفراد فرصة للتفكير في مدى قدرتهم على التعامل مع الأزمة، ومراجعة الإجراءات لزيادة المرونة والقدرة على الصمود.