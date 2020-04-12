شكرا لقرائتكم خبر عن اضطرابات السوق والأخطاء باهظة الثمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نير قيصر*

الأمر الحاسم في طريقة عمل الأسواق هو أن الأسعار تعكس على الفور توقعات المستثمرين الحالية بشأن المستقبل.. وهنا إجابات حول 3 أسئلة بالغة الأهمية حول تحركات الأسواق العالمية.

من النقاط الإيجابية المستخلصة من هذه الأزمة أنها أعادتنا إلى مرحلة ما قبل الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي عبر المحادثات الهاتفية الطويلة. ولقد أمضيت الجزء الأهم من وقتي خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أتحدث على الهاتف مع عملائي وأصدقائي محاولاً الإجابة عن بعض الاستفسارات بخصوص الوضع الحالي للأسواق المالية. وتم طرح ثلاثة أسئلة روتينية، هي في الغالب أسئلة تدور في أذهان الكثير من المستثمرين في الوضع الراهن. ولا شك في أن اضطرابات السوق تؤدي أحياناً إلى ارتكاب أخطاء باهظة الثمن، مما يستدعي إعادة النظر جيداً لتفادي الوقوع في بعض العثرات الشائعة.

* السؤال الأول المطروح كثيراً، هل على المستثمرين بيع أسهمهم الآن وإعادة شرائها في وقت لاحق عندما تنخفض قيمتها أكثر؟

من المتوقع أن يتفاقم انتشار الفيروس التاجي والضرر الاقتصادي الناتج عن ذلك، مع استمرار الأسهم بالانخفاض، إنه إحساس طبيعي، لكنه يفتقد إلى أمر حاسم في طريقة عمل الأسواق، وهو أن الأسعار تعكس على الفور توقعات المستثمرين الحالية بشأن المستقبل. وربما يكون هذا هو سبب دهشة العديد من المستثمرين، كيف حافظت أسواق الأسهم الأمريكية على ثباتها بالرغم من الأنباء المروعة الأسبوع الماضي عن تقديم ما يزيد على 3.28 مليون عامل طلبات إعانة بسبب تفشي البطالة. لأن الأرقام الدقيقة لم تكن معروفة مسبقاً، وكان من المتوقع حدوث زيادة كبيرة على نطاق واسع في مطالبات البطالة الأولية قبل وقت طويل حتى من إعلان وزارة العمل عن إحصائيتها الرسمية.

كما انعكس تقرير «جولدمان ساكس» يوم الثلاثاء على أسعار الأسهم، حيث توقعت المجموعة انكماشاً في الاقتصاد الأمريكي بنسبة 34% على أساس سنوي في الربع الثاني، وأن معدلات البطالة سترتفع إلى 15% بحلول منتصف العام، قبل أن يبدأ الاقتصاد بالتعافي في الربع الثالث.

إذاً، يعتمد احتمال الانخفاضات المستقبلية في أسعار الأسهم على توقعات المستثمرين. وفي حال لم يتمكنوا من التنبؤ بأن المستقبل سيكون أكثر قتامة، فلا يوجد سبب للاعتقاد أن بإمكانهم توقع الخطوة التالية للسوق.

كما يجب على الذين يبيعون في القاع، أن يقرروا متى ستكون العودة، وهذا أمر غير واضح أبداً.

عادة ما تكون تقلبات الأسواق مفاجئة، ففي الوقت الذي تشعر فيه بالأمان، ترتفع الأسعار بشكل حاد ومفاجئ، ما يجعل المستثمرين يندمون على البيع في القاع. ثم يأتي التشويق مجدداً في انتظار عودة السوق إلى مستوياته المنخفضة، وهذا قد لا يحدث مجدداً.

Advertisements

أنا أعرف المستثمرين الذين باعوا أسهمهم عندما انهار بنك «ليمان براذرز» في سبتمبر/أيلول 2008، قبل أشهر من بلوغ السوق قاع الأزمة المالية، بدت تلك العملية وكأنها ضربة عبقرية في ذلك الوقت لكن ما لبثت أن تحولت إلى كابوس. فقد ارتد السوق بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوياته في مارس 2009 دون العودة إلى الوراء أبداً.

هناك الكثير من الأدلة توضح أن أفضل طريقة لخسارة المال هي التداول عبر الخيارات الثنائية أو الشاملة في هذا التوقيت، لم يسبق لي أن رأيت نجاحاً لتلك الطريقة في ظروف مشابهة فيما مضى، وفي كل مرة يخبرني فيها شخص ما بأن الآن هو التوقيت المثالي للخيارات الثنائية، أقول له أعطني مثالاً ناجحاً، ولم أر هذا المثال بعد.

* السؤال الثاني، هل على المتقاعدين انتظار وقت طويل لكي تتعافى الأسهم؟

الجواب على الأرجح هو نعم، والتاريخ خير دليل على ذلك.

في مناسبات عدة منذ عام 1948، هوت مؤشرات الأسواق الأمريكية، واحتاجت إلى فترات ليست بالقصيرة للتعافي. وبالنظر إلى أكبر انخفاض شهده مؤشر «اس اند بي 500» آنذاك بنحو 20% أو أكثر، احتاج المؤشر قرابة 4 سنوات حتى ارتد إلى وضعه الطبيعي قبل الأزمة. وفي مناسبات أخرى، احتاج السوق عامين أو أقل حتى استعاد عافيته.

بعبارة أخرى، قد تمتد مرحلة الانكماش الاقتصادي إلى وقت أطول مما هي عليه الآن.

* السؤال الثالث، مع انخفاض وتدني أسعار الفائدة عند مستويات تاريخية، هل يجب على المستثمرين اقتراض الأموال لشراء الأسهم؟ الجواب لا.

في حين أنه من الآمن افتراض أن الأسواق ستتعافى في نهاية المطاف، إلا أن الأمور ما زالت ضبابية وغير واضحة حتى الآن.

ففي حال تراجعت الأسواق أكثر قبل الارتداد، وهو احتمال وارد نظراً إلى حالة عدم اليقين السائدة حالياً، ستكون هذه مشكلة كبيرة للمستثمرين الذين يغامرون بأموال الآخرين، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث الأسهم ليست بالزهيدة، فقد يضطر هؤلاء المستثمرون إلى البيع بأسعار أقل لكي يلبوا طلبات تغطية الهامش.

تترافق انكماشات السوق عادة بتقلبات شديدة، وهو أمر لا يختلف عليه اثنان، وهنا يمكن للمستثمرين الأذكياء إبرام بعض الصفقات من خلال إعادة موازنة محافظهم أو الاهتمام باستثماراتهم الأكثر عرضة للخطر.

قد يكون جلوس المستثمرين الأمريكيين في منازلهم هذه الفترة أمراً مفيداً، فعندما تكون الأسواق متداعية، لا تستبعد قيمة عدم القيام بأي شيء. قال معلمي في الصف السابع مرة: «أحياناً أجلس وأفكر، وأحياناً أجلس فقط». بالنسبة للعديد من المستثمرين، ربما يكون هذا هو الوقت المناسب للجلوس.

* مؤسس شركة يونيون أدفايزرز لإدارة أصول وكاتب مقال في «بلومبيرج»