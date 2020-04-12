بعد انقشاع «تسونامي» كورونا

د. محمد الصياد*

لاشك في أن حزم الإنقاذ المالي الضخمة التي قررت حكومات البلدان، فرادى وبصورة جماعية تمثل رداً قوياًَ ومهماً على الأزمة وتداعياتها التي ستفوق بالتأكيد أزمة الكساد العظيم 1929 - 1933.

كثيرة هي السيناريوهات التي تطالعنا بها هذه الأيام جهات بحثية متخصصة، وأخرى مجتهدة، حول ما ستؤول إليه الاقتصادات الوطنية في كافة أنحاء العالم، بعد انزياح كابوس كورونا الذي يضع العالم بأسره في الأسر منذ مطلع العام الجديد 2020. بعض هذه السيناريوهات مغالية في تشاؤمها، وبعضها الآخر لا يقلل من عِظَم الكارثة التي سيكتشفها العالم حين يبدأ كل بلد في إحصاء خسائره الإجمالية والخسائر التي منيت بها كل وحدة من وحدات اقتصاده، لكنها ترسم صورة أقل تشاؤماً بشأن الفترة الزمنية التي سيستغرقها الاقتصاد العالمي لاستعادة عافيته. ولم يخلُ الأمر من نظرة ثالثة أكثر ميلاً للتفاؤل، إذ تذهب إلى أن الاقتصاد العالمي، سوف يستغرق ما بين 3 إلى 6 أشهر للتحول من حالة الشلل شبه التام إلى المنحنى الصعودي للنمو.

والحال، أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق شبه التام لقطاعات الأعمال في العالم بسبب جائحة كورونا، مازالت في بدايتها، ومازالت غير معلومة حتى الآن لحظة وصولها إلى ذروتها، المرتبطة حكماً بوصول الوباء إلى ذروته، قبل بدء رحلة ارتداده وانقشاعه. الأزمة ستتبدى على قسمات الاقتصادات الوطنية العالمية بعد انجلاء «غبار المعركة» (معركة التغلب على الفيروس). صحيح أن الرئيس الأمريكي (لأسباب خاصة بحملة إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل)، يستعجل عودة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، ويضرب مواعيد قريبة آخرها ما أعلنه يوم 29 مارس 2020، إلا أن أكثر المتفائلين لا يتوقعون بدء رحلة التعافي البطيء ثم العودة إلى ما يسمى بحالة «العمل كالمعتاد»(Business as Usual) قبل شهر سبتمبر المقبل، على افتراض التوصل إلى عقار يقضي على الفيروس ويسمح للناس بالخروج من «جحورها» لاستئناف أعمالها ونشاطاتها.

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ولعلي أميل إلى ترجيح فرضية سرعة اتخاذ بعض عواصم العالم، لقرار التخلي عن سياسة الإغلاق التام، وشبه التام، والعودة للوضع الذي كان سائداً قبل سيادة حالة الغغلاق في العالم، وذلك بصورة متدرجة، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل (أيار/مايو). وأسباب ذلك واضحة للعيان، تتمثل في عدم قدرة حكومات بلدان العالم، النامية والمتقدمة على حد سواء، على تحمل مزيد من الكلف الاقتصادية والاجتماعية الباهظة والمدمرة لفترة أطول من الشهرين اللذين استغرقتهما الصين لإنهاء حالة العزل والإقفال الكامل والعودة للعمل المعتاد اعتباراً من 25 مارس 2020. ناهيك عن الضغوط الهائلة الواقعة على مؤسسات الدول، وخصوصاً أجهزتها الأمنية ومؤسساتها الصحية، الناتجة عن عدم قدرتها وضع شعوبها لفترة أطول حبيسي دورهم الخرسانية «السكنية».

هنا، لاشك في أن حزم الإنقاذ المالي الضخمة التي قررت حكومات البلدان، فرادى مثل الولايات المتحدة التي خصصت ميزانية قدرها 2.2 تريليون دولار لإنقاذ اقتصادها، وبصورة جماعية كما في حالة مجموعة العشرين التي قررت في قمتها التي عقدت الخميس 26 مارس 2020 عبر الفيديو في الرياض، تخصيص 5 تريليونات دولار لعمليات الإنقاذ المالي - لاشك في أنها تمثل رداً قوياً ومهماً على الأزمة وتداعياتها التي ستفوق بالتأكيد أزمة الكساد العظيم (Great Depression) التي هزت العالم خلال الفترة من أغسطس 1929 إلى مارس 1933 (فقط للمقارنة، بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة في أزمة الكساد العظيم، 24.9%، بينما قدَّر فرع مجلس الاحتياطي الفدرالي بسانت لويس (ولاية ميسوري الأمريكية)، أن تتسبب الأزمة الحالية في فقدان 47 مليون وظيفة، ما سيرفع معدل البطالة إلى 32%). وفي مثال آخر، ارتفع معدل البطالة في نيوزيلندا إلى حوالي 20% بعد أن كان 3% فقط قبل تعرضها للوباء. ولذلك فإن فداحة هذه الأزمة ستأخذ مسمى آخر جديداً هو أقرب إلى «الكارثة الاقتصادية العالمية العظمى»

(Great Global Economic Catastrophe).

لكن حجم الخسائر التي خلفتها الأزمة يفوق بكثير هذه الحزم المالية. وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية الإخبارية تقدِّر في أسوأ أربعة سيناريوهات رسمتها، أن يمنى الاقتصاد العالمي بخسائر تصل إلى 2.7 تريليون دولار. وهذا رقم متحفظ، وفي بعض قراءاته بخصوص ارتداد الاقتصاد الصيني من حالة الشلل شبه التام إلى الانطلاق من جديد، ملتبسة. فالأرجح أن انطلاقة الصين ستكون أقوى من الأرقام التي ساقها البنك الدولي بالنسبة لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد الصيني هذا العام، وهي ما بين 0.1%- 2.3%، خصوصاً أن الأزمة حدثت فيها مبكراً، والشركات والمؤسسات الإنتاجية الصينية، اعتبرت الفصل الأول من عام 2020، فصل تنمية ضائع، وشطبته من حساباتها، وستستغل الفصول الثلاثة من العام لتعويض ما فقدته في الربع الأول. فيما خص الاقتصاد العالمي عموماً، ربما أرادت وكالة بلومبيرغ التهوين والتخفيف من وقع هول الخسائر على الجوانب النفسية للأسواق، خصوصاً أسواق الاقتصاد الورقي التي تهم كثيراً قطاع المال والأعمال في الولايات المتحدة على وجه التحديد، حيث يهيمن القطاع المالي والقطاع المصرفي على الاقتصاد ويحدد مساراته. والمتوقع أيضاً أن تقود آسيا، خصوصاً الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، قاطرة النمو العالمي في الفاصل الزمني القصير الذي سيعقب مباشرةً انقشاع جائحة كورونا.

حزم الإنقاذ بحد ذاتها، هي في نهاية المطاف، ديون إضافية مستحقة الدفع من فوائض النواتج المحلية المستقبلية، لأنها إصدارات نقدية من دون غطاء ذهبي أو سلعي. فهي بهذا المعنى قنبلة تضخم نقدي قابلة للانفجار مستقبلاً (كما لو أن شخصاً يقترض من مرتباته المستقبلية!). وهذه الديون مستحقة الدفع، والذي لاشك فيه أن يتم تحميلها لدافعي الضرائب كما حدث في تغطية حزم الإنقاذ المالي في أزمة 2008.

وعلى المدى الأبعد، فإن كافة الدول، ستكون، بعد «تحييد» خطر كورونا، أمام استحقاق جديد، يتصل بمراجعة كافة سياساتها التنموية، لاسيما الشق الاجتماعي منها الذي تم إهداره بصورة مريعة كشفتها الجائحة، خصوصاً ما طال منها القطاع الصحي. هذا الأخير بالذات، سوف يعيد إلى واجهة علم الاقتصاد (Economics)، وواجهة سياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية الكلية، الاقتصاد الصحي أو اقتصاديات الصحة (Health economics). وللحديث صلة.

* كاتب بحريني