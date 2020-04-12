شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تخفف قيود «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمحت البحرين باستئناف عمل المحال التجارية والصناعية بشروط، في أول تخفيف للقيود المفروضة للحد من انتشار كورونا. وفتحت محال أبوابها للزبائن في العاصمة المنامة. وتسمح البحرين باستئناف عمل المحال التجارية والصناعية، التي تقدم سلعاً أو خدمات مباشرة للزبائن. شرط ارتداء أقنعة وكمامات من قبل العاملين ومرتادي المحال التجارية بالإضافة إلى منع الاكتظاظ. (أ ف ب)

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