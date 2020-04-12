«فولفو إس 60» أفضل سيارة سيدان متوسطة الحجم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة المشروعات التجارية، الشركة التابعة لمجموعة السيارات في الفطيم والموزع الحصري لسيارات فولفو في دولة الإمارات، عن فوز سيارة «فولفو إس 60» بلقب أفضل سيارة سيدان تنفيذية متوسطة الحجم، الذي منحته لها جوائز سيارة العام في الشرق الأوسط 2020. وتأتي هذه الجائزة المرموقة في أعقاب طرح فولفو لهذا الطراز في أسواق الشرق الأوسط خلال النصف الثاني من عام 2019 والذي نال إشادة النقاد؛ بفضل التصميم الرياضي الذي تتمتع به السيارة وخصائصها الديناميكية والتكنولوجية.

قال خيسوس فرنانديز دي ميسا، مدير عام شؤون المستوردين في مجموعة فولفو للسيارات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: «يغمرنا سرور بالغ للفوز بهذه الجائزة وبالتقدير الذي حظيت به سيارة إس 60 سواء من خلال آراء الخبراء في لجنة التحكيم أو أصوات الجمهور».