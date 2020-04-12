عجز الموازنة الأمريكية يقفز 8%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية بأكثر من التوقعات في شهر مارس/‏ آذار الماضي، قبل ظهور الأثر الكامل لفيروس كورونا.

وفي أول ستة أشهر من العام المالي الأمريكي، بلغ عجز الموازنة 743.5 مليار دولار بزيادة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أول أمس الجمعة، أن عجز الموازنة الفيدرالية سجل 119 مليار دولار في مارس/‏ آذار الماضي، مقابل 147 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الموازنة الأمريكية سوف يصل إلى 135 مليار دولار.