شكرا لقرائتكم خبر عن عجز الموازنة الأمريكية يقفز 8% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية بأكثر من التوقعات في شهر مارس/ آذار الماضي، قبل ظهور الأثر الكامل لفيروس كورونا.
وفي أول ستة أشهر من العام المالي الأمريكي، بلغ عجز الموازنة 743.5 مليار دولار بزيادة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أول أمس الجمعة، أن عجز الموازنة الفيدرالية سجل 119 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي، مقابل 147 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن عجز الموازنة الأمريكية سوف يصل إلى 135 مليار دولار.
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