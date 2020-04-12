شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» و«جوجل» تطلقان مبادرة مشتركة للتعقب الرقمي ضمن مكافحة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «أبل» و«جوجل» أمس الأول الجمعة عن مبادرة مشتركة تسمح بمتابعة رقمية للافراد وتحذيرهم من أنهم اقتربوا من مصابين بفيروس كورونا المستجد، من أجل كبح انتشار المرض مع التكتم على الهوية.
وأوضحت الشركتان العملاقتان في مجال التكنولوجيا في مدونة «تعلن جوجل وأبل جهداً مشتركاً للسماح باستخدام تكنولوجيا بلوتوث بهدف مساعدة الحكومات والهيئات الصحية على خفض انتشار الفيروس مع وضع كتمان هوية المستخدمين وسلامتهم في صلب هذا المفهوم».
ويمكن من خلال هذه المبادرة لهواتف ذكية تعمل ببرمجية «أي أو أس» التابعة لأبل و«أندرويد» الخاصة ب «جوجل» تبادل المعلومات عبر «بلوتوث» لتأمين تعقب اللقاءات بين الأفراد (كونتاكت ترايسينغ) من خلال تكنولوجيا تحديد المواقع. واعتباراً من أيار/ مايو سيتمكن مستخدمو أجهزة «أي أو أس» و«أندرويد» من تشارك مضامين صادرة من تطبيقات رسمية تابعة لهيئات الصحة العامة يمكن تحميلها في المتاجر الإلكترونية للمجموعتين.
وتنوي «أبل» و«جوجل» في مرحلة ثانية تطوير «منصة متابعة للاتصالات الأوسع تسمح لمزيد من الأشخاص بالمشاركة في حال أرادوا ذلك»، ونظاما تشغيل المجموعتين المتنافستين هما الأكثر استخداماً عبر الهواتف الذكية في العالم.
وقالت المجموعتان «نظراً إلى الحاجة الطارئة نريد أن نوفر هذا الحل على مرحلتين مع المحافظة على إجراءات حماية متينة لضمان احترام خصوصية المستخدمين».
وقد علق رئيس «أبل» تيم كوك ورئيس «جوجل» سوندار بيشاي على هذه الشراكة الجديدة، وكتب كوك في تغريدة «قد يساعد هذا التعقب في إبطاء انتشار كوفيد-19 ويمكن القيام بذلك من دون المساس بخصوصية المستخدمين». (أ ف ب)
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