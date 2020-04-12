والتر هاس.. رجل الأعمال ملك البيسبول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - والتر أيه هاس جونيور، هو رجل أعمال أمريكي، كان الرئيس التنفيذي (1958-1976) ورئيس مجلس الإدارة (1970-1981) لشركة «ليفاي ستراوس آند كو» لتجارة الملابس، خلفاً لوالده والتر هاس الأب (1889-1979). في عام 1953، أسس مع زوجته أفيلين صندوق «افيلين ووالتر هاس جونيور»، وهو مؤسسة عائلية خاصة مقرها مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.

ولد هاس في ال 24 من يناير/ كانون الثاني من عام 1916 في مدينة سان فرانسيسكو، وهو نجل إليز ستيرن ووالتر هاس الأب، وكانت والدته ابنة سيجموند ستيرن، المقرب من ليفاي ستاروس، مؤسس سلسلة محال «ليفايس» للملابس. تخرج هاس في جامعة كاليفورنيا، بيركلي في عام 1937، وكان والده من بين الداعمين للجامعة. درس هاس في كلية هارفارد للأعمال، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في 1939.

كان هاس مالك نادي أوكلاند أثليتيكس للبيسبول، حيث استحوذ على الفريق من تشارلز أو فينلي في أغسطس / آب من عام 1980 في مقابل أقل من 13 مليون دولار. وكان غرض الاستحواذ هو منع نقل الفريق إلى ولاية أخرى، حيث كان فينلي يخطط لبيع الفريق للصناعي مارفين ديفيس الذي كان يريد نقل مقر الفريق إلى دنفر. وتحت إدارة هاس، فاز الفريق بخمسة ألقاب في الدوري الأمريكي الغربي لكرة القاعدة (بيسبول) كان أولها في عام 1981 وأخرها في عام 1992، وتقدم 3 مرات متتالية في نهائيات كأس العالم بين عامي 1988 و1990، متغلباً على منافسه «سان فرانسيسكو جاينتس» في عام 1989.

سعى هاس لتعزيز مكانة شركة «ليفي ستراوس أند كو» شركةً دولية مسؤولة اجتماعياً. وخلال خمسينات القرن الماضي، أشرف هاس مع شقيقه بيتر على تعزيز الدمج العرقي في مصانع الشركة، كما قاد إنشاء فرق للمشاركة المجتمعية. وعمل هاس في مجالس إدارة مؤسسة فورد، ومؤسسة الحديقة الوطنية في الوقت الذي كان يدير فيه شركة «ستراوس»، كما شارك في مؤسسات غير ربحية أخرى مثل «هانترز بوينت بيوز كلوب» وصندوق «سيزون أوف شيرينج» في سان فرانسيسكو.

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أسس هاس مع زوجته صندوق «افيلين ووالتر هاس جونيور» في عام 1953، وهو صندوق عائلي خاص، ويسعى الصندوق إلى تحقيق رؤية مؤسسية لمجتمع منصف، وتوفير الاحتياجات الأساسية لجميع الناس من أجل العيش مع اسرهم بكرامة. ويقول هاس إن العمل الخيري موجود في جيناته.

في عام 1940، تزوج هاس من افيلين دانزيج هاس، ورزق منها ب 3 أطفال هم: روبرت دي هاس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق في «ليفاي ستاروس» الذي تزوج من كولين جيرشون هاس، وبيتسي هاس آيزنهاردت، وولتر جيه هاس، نائب رئيس مجلس الإدارة صندوق «افيلين ووالتر هاس جونيور»، ورئيس مجلس الإدارة السابق لفريق «أوكلاند أثليتيكس».

توفي والتر هاس في 20 سبتمبر/ أيلول من عام 1995 بعد صراع طويل مع سرطان البروستاتا عن عمر ناهز 79 عاماً.