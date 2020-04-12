انتعاش «ما بعد كورونا» متى يبدأ؟.. سؤال يبحث عن إجابة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يرزح الاقتصاد العالمي تحت وطأة التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد ، انعكست في حجم إفلاس وديون عامة غير مسبوق، لكن مع ذلك، يبقى بعض الاقتصاديين متفائلين؛ لأن تحقيق انتعاش صلب بعد هذه العاصفة أمر ممكن.ولم تعد مواتية ـ في ظل هذه الأزمة ـ المقارنة مع أزمة عام 2008 المالية، فأرقام الضائقة الحالية هائلة؛ إذ بين خسائر الشركات وأعداد العاطلين عن العمل، ومبالغ خطط الإنعاش في العديد من الدول، تتراكم المليارات بشكل يتخطى بأشواط ما شهده العالم منذ عقد.والأجدى في ظل المأزق الحالي، العودة إلى الكساد الكبير عام 1929 لتستقيم المقارنة، كما تقول المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا. واعتبرت يوم الخميس أن «النمو العالمي سيكون سلبياً بمستوى كبير في عام 2020»، وقد يكون عام 2021 «أسوأ» من هذا العام إذا دام انتشار الوباء لوقت أطول.وعلى الرغم من هذه الصورة القاتمة، يقدّر بعض الخبراء الاقتصاديين أن الاقتصاد العالمي سيعرف انتعاشاً سريعاً وصلباً، حالما يتمكن الناس من الخروج من منازلهم والعمل من جديد.

إعصار

وفي الواقع، تشبه نتائج هذه الأزمة تلك التي تنجم عن كارثة طبيعية، كإعصار مثلاً، أكثر من مشابهتها لأزمة مالية واقتصادية بالمعنى التقليدي، كما لفت اقتصاديون من البنك المركزي الإقليمي في نيويورك.

وشرح الباحثان جايسون برام وريتشارد دييتز، أن «أزمات الركود تتطور تدريجاً بمرور الوقت». بالمقابل، حلت أزمة فيروس كورونا المستجد «بشكل مفاجئ وضربت بقوة، الاقتصاد خلال أقل من شهر».

وأول ضحايا الوباء الذي أصاب نحو 1,7 مليون شخص وقتل أكثر من مئة ألف حتى الآن، كان قطاعا السياحة والسفر، تماماً كما يحصل عند حلول الأعاصير.

لا دمار مادياً

وخلافاً لما تسببه الكوارث الطبيعية، لم يؤد الوباء إلى دمار مادي، «ما قد يسهل انتعاشاً اقتصادياً سريعاً»، وفقاً للباحثين.

من جهته، يشرح الخبير في مؤسسة «أوكسفورد إيكونومكس» للتحليل الاقتصادي جريجوري داكو، أنه على الرغم من الإنفاقات العامة الهائلة، الضرورية لتأمين نمو سريع للاقتصاد، «ستكون خسارة الوظائف صادمة والانتعاش بعد مرحلة الفيروس (...) بصورة تامة سيتطلب ما بين 12 و18 شهراً»، لكن متى تأتي اللحظة المناسبة لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية؟

في حين أفرجت الصين عن سكان المناطق الأكثر تضرراً من الفيروس بعد شهرين من الحجر، وبدأت الدول الأوروبية تفكر في مواعيد رفع تدابير العزل، حيث اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قراراً مماثلاً سيكون الأكثر أهمية في حياته.

وتجد المسؤولة السابقة في وزارة الخزانة الأمريكية كارن دينان أنه «سيتعين علينا الشروع ببطء (في رفع التدابير) وسنواجه انتكاسات».

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تراجع النمو

وفي مطلع عام 2020، عرفت الولايات المتحدة (الاقتصاد الأول في العالم)، وضعاً مزدهراً اقتصادياً، حيث كانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ عام 2020 والنمو في مستويات تحسد عليها.

لكن الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد أدت إلى تدهور الوضع، حيث بات 17 مليون شخص دون عمل خلال ثلاثة أسابيع فقط.

ويتوقع أن يتراجع الاقتصاد بنسبة 20% في أبريل/نيسان، وأيضاً 20% في مايو/أيار، كما حذرت كارن دينان من أن نسبة الانكماش في عام 2020 ستكون 8%.

أما بالنسبة للعالم برمته، فتوقعت دينان تراجعاً بنسبة 3,4%، وهو تقدير أكثر تشاؤماً من التقديرات المنشورة سابقاً، لكنها توقعت حصول قفزة بنسبة 7,2% للاقتصاد العالمي في عام 2021.

معهد «بيترسون»

وأقرت في الوقت نفسه أن عدداً من زملائها في معهد بيترسون الذي شاركت في إعداد توقعاته نصف السنوية، لا يشاركونها تفاؤلها.

وفي الولايات المتحدة، سيؤدي الضخ الهائل للسيولة في الاقتصاد إلى هوة كبيرة في الموازنات المالية. ولم يظهر ذلك بعد في الأرقام التي نشرتها الخزانة الأمريكية الجمعة، لشهر مارس/آذار؛ بل إن الإنفاقات أدنى من إنفاقات عام 2019، بينما الإيرادات أعلى بقليل. ولن تظهر النتائج الأولى على الموازنة إلا في أبريل/نيسان.