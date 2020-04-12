شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تدفع 28 مليار دولار لـ «سبيربنك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أتمت وزارة المالية الروسية شراء حصة مسيطرة في سبيربنك، أكبر بنوك البلاد، من البنك المركزي مقابل 2.14 تريليون روبل (28.31 مليار دولار).

يأتي إغلاق الصفقة بعد شهرين من إعلان الوزارة أنها ستلجأ إلى صندوق الثروة الوطني، الذي تغذيه إيرادات النفط، لشراء 50 بالمئة زائد سهم واحد في سبيربنك من البنك المركزي.

ومن المتوقع أن تنهي الصفقة، التي أُعلنت قبل أن تتضرر أسواق المال من انخفاض أسعار النفط وموجات البيع المرتبطة بتفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم، سنوات من السجال بشأن تضارب محتمل في المصالح على خلفية سيطرة البنك المركزي على أكبر بنوك البلاد.

وأعلنت الوزارة أنها دفعت 189.44 روبل للسهم الواحد من أسهم سبيربنك. وقال البنك المركزي، الذي يحوز حصة في سبيربنك منذ 1991، إنه سيتخلص مما تبقى له من أسهم في موعد أقصاه السادس من مايو/ أيار. (رويترز)

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