«بوينج» في مشاورات استعداداً لدعم مالي محتمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عينت مجموعة بوينج المصرفين الاستثماريين «لازارد» و«إيفيركور» لتقديم المشورة لها في محادثاتها مع واشنطن بشأن مساعدة فيدرالية محتملة بسبب جائحة «كوفيد-19».

والمحادثات التي تجري مع وزارة الخزانة الأمريكية المشرفة على خطة إنقاذ طارئة بقيمة 2,2 تريليون دولار، يمكن أن تبدأ في أواخر نيسان/ إبريل وفق ما أعلن مصدر مشترطاً عدم الكشف عن اسمه.

وكانت بوينج، أكبر المصدرين الأمريكيين، قد طلبت 60 مليار دولار بشكل دعم فيدرالي لها ولـ1700 من المزودين والمقاولين في سلسلة إمداداتها. ويوظف القطاع قرابة 2,2 مليون شخص في الولايات المتحدة وفق مجموعة الطيران العملاقة.

وتم إلحاق نحو 17 مليار دولار لبوينج، ضمن قانون إغاثة فيدرالي ضخم تمت الموافقة عليه في آذار/ مارس. وكانت ديون بوينج تبلغ 27,3 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر فيما كانت تسعى لإنجاز شراء عمليات الطائرة التجارية البرازيلية إمبرير.

ثم قدم الرئيس دونالد ترامب دعماً قوياً للمجموعة الجمعة، وقال ترامب في البيت الأبيض «لا يمكننا السماح بحدوث أي شيء لبوينج». مضيفاً «لديها الكثير من الامكانات».

ولاحقاً في المؤتمر الصحفي، أضاف ترامب أنه يعتقد أن على بوينج «ربما» أن تطلب مساعدة فيدرالية، وقال «إنه ليس الوقت المناسب لبيع طائرات، دعونا لا نخدع أنفسنا».

وإحدى العقبات الرئيسية كانت مسألة ما ستحصل عليه واشنطن في مقابل دعمها، ورحب المدير التنفيذي لبوينج ديفيد كالهون بفكرة حصول دافعي الضرائب على أسهم في بوينج، وهو مقترح روج له عدد من الديمقراطيين في الكونجرس.

وفي محادثات مع شركات طيران رئيسية، طالب مسؤولو الخزانة بأن تبقي شركات الطيران على موظفيها حتى 10 أيلول/ سبتمبر على الأقل، لكن بوينج تريد اقتطاع 10% من اليد العاملة لديها في أنشطة الطائرات التجارية، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال. وأُغلقت مصانع الشركة وسط جائحة كوفيد-19.

واستعداداً لمفاوضات معقدة مع الخزانة، طلبت بوينج من «لازارد» و«إيفيركور» استكشاف مصادر خاصة للتمويل، وفق ما ذكر مصدر آخر، ما يؤكد تقريراً في وول ستريت جورنال. ورفضت بوينج التعليق.

ولا تزال بوينج في خضم عملية معقدة مع الإدارة الفيدرالية للطيران، بشأن مساع للحصول على موافقة لاستئناف رحلات الطائرة 737-ماكس، الممنوعة من التحليق منذ آذار/ مارس 2019 بعد كارثتي تحطم داميتين.