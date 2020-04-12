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سينعقد الاجتماع الافتراضي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية (FMCBG) في 15 أبريل 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_الرياض

يهدف هذا الاجتماع إلى تنفيذ الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين والتي انعقدت في 26 مارس 2020. يمكنكم الاطلاع على البيانات الصحفية والبيانات الختامية من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين من خلال هذا الرابط بالإضافة إلى كلمات رؤساء القمة واجتماعات أخرى. يقدم هذا المستند معلومات أساسية ومعلومات لوجستية ذات صلة للإعلام. الحضور سيرأس اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية معالي وزير المالية السعودي الأستاذ محمد الجدعان ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي. سيمثل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية كلاً من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية والإقليمية. الفرص الإعلامية ستوزع إدارة الإعلام والتواصل في مجموعة العشرين الصور ومقاطع الفيديو وأي تصريحات من الاجتماع عبر قنوات مجموعة العشرين الرسمية. للانضمام إلى قائمة التوزيع والنشر، يرجى ارسال بريد الكتروني ببياناتكم عبر: [email protected] المؤتمر الصحفي الافتراضي سيستهل معالي وزير المالية السعودي الأستاذ محمد الجدعان المؤتمر الصحفي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ثم يختتمه معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي. التاريخ: 15 أبريل 2020 الوقت: 16:15 حسب التوقيت العالمي (+3) المدة الزمنية: 45 دقيقة البث المباشر: سيتم بث المؤتمر الصحفي عبر القنوات التالية: • تويتر: أنقر هنا • الإذاعة والتلفزيون الرسمي: السعودية o البث عبر قناة الإخبارية o سيتم توفير تردد بث خالِ من الصور والنصوص المضافة للإعلام المُسجّل. اللغة الرسمية والترجمة الفورية سينعقد المؤتمر الصحفي باللغة الإنجليزية. نود لفت انتباهكم أنه قد يتم السؤال أو الإجابة باللغة العربية وسيتم توفير الترجمة الفورية مباشرة [من اللغة العربية إلى الإنجليزية]. المشاركة سيتم استقبال الأسئلة الموجهة لمعالي وزير المالية السعودي أو معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أو كلاهما عبر الانترنت. سيتم ارسال رابط للإعلام المُسجَّل لاستقبال أسئلتهم عبره. سيتم تسليم الأسئلة لمدير المؤتمر الصحفي بحيث يتم الإجابة عن معظم الأسئلة المتعلقة بالموضوع بأكبر قدر ممكن خلال المدة الزمنية المحددة. التسجيل يتوجب على الاعلام التسجيل للمؤتمر الصحفي من خلال تعبئة نموذج التسجيل. حيث أن التسجيل سينتهي يوم الثلاثاء 14 أبريل في تمام الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة. أسئلة متكررة 1. هل يلزم تواجدي في المملكة العربية السعودية وتحديداً الرياض لأجل الانضمام إلى المؤتمر الصحفي؟ بسبب الإجراءات الصحية ومنع السفر الاحترازية المتعلقة بكوفيد-19 سيتم عقد جميع الفعاليات افتراضياً. كما يمكن للمفوضين الإعلاميين الانضمام إلى المؤتمر عن بعد. 2. هل يمكن لأي شخص الانضمام إلى المؤتمر الصحفي الافتراضي؟ سيتم نقل المؤتمر الصحفي مباشرة عبر منصة تويتر والإذاعة الرسمية قناة السعودية. سيحصل الاعلام المسجل على نموذج الكتروني لإرسال الأسئلة. 3. هل سيتواجد جميع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين في المؤتمر الصحفي الافتراضي؟ سيعقد المؤتمر الصحفي كلاً من معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي. 4. هل يلزمني تحميل أي برنامج قبل المؤتمر الصحفي؟ لا، ولكن يمكنك الانضمام عبر الانترنت. سيتم ارسال رابط لاستقبال الأسئلة لجميع الاعلام المسجل. 5. مع من أتواصل في حال كنت أواجه مشاكل تقنية قبل أو خلال المؤتمر الصحفي؟ البريد الالكتروني [email protected] 6. هل يمكنني توجيه أسئلتي مباشرة لمعالي الوزير والمحافظ أثناء المؤتمر؟ سيتم تسليم الأسئلة لمدير المؤتمر الصحفي بحيث يتم الإجابة عن معظم الأسئلة المتعلقة بالموضوع بأكبر قدر ممكن خلال المدة الزمنية المحددة. 7. هل سيتم تسجيل المؤتمر ومن ثم نشره للمشاهدة لاحقاً؟ سيتم نقل المؤتمر الصحفي على قناة السعودية والاخبارية بالإضافة إلى بث مباشر على حساب مجموعة العشرين على صفحة تويتر. كما سيتم رفع الفيديو على الموقع الالكتروني الخاص بمجموعة العشرين.